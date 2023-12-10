كاتبة فلسطينية لـ"الدستور": موقف مصر أجهض مخطط تهجير سكان غزة

قالت نور عودة الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن موقف مصر الثابت تجاه تهجير سكان قطاع غزة، ساهم في إجهاض مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وأوضحت “عودة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اسرائيل تستخدم سلاح الجوع والقتل والتدمير كوسبلة اتنفيذ مخططها لتهجير الفلسطينيين.

نور عودة: دعم واشنطن لاسرائيل يؤثر على مكانتها

وحول استخدام واشنطن لحق “الفيتو” خلال جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة، ضد قرار وقف إطلاق النار، قالت الكاتبة الفلسطينية: "أصبحنا امام خيار واضح وهو اعتبار واشنطن طرفا في الحرب والحديث بلغة المصالح لا يكفي لأن واشنطن تقول انها تريد الاستمرار في المشاركة الفعلية في العدوان في غزة وهذا أمر مرفوض تماما وهذا أمر سيؤثر على مصالح وعلاقات ومكانة واشنطن بين الحكومات والشعوب، ولابد من تحرك لفرض عقوبات مالية وسياسة واقتصادية على اسرائيل ليس في المنطقة وانما الدول العربية والصديقة للشعب الفلسطيني.

وقالت “عودة” إنه يصعب معرفة متى تنتهي اسرائيل من المعارك في خان يونس جنوب قطاع غزة لان اسرائيل تعتبر يدها مطلقة والحديث الامريكي عن سقف زمني للعملية العسكرية الاسرائيلية هو حديث واستهلاك الاعلامي لاغير، لاسيما وقد خرج علينا مستشار الامن القومي الاسرائيلي وقال ان واشنطن تدرك أنها لا تملك حق تحديد سقف زمني للعدوان.

وشددت على ان الدور المصري بشكل عام مهم جدا ليس فقط في صد التهجير ولكن في الوساطة والدخول في هدنة ووقف اطلاق النار.

وأشارت الباحثة الفلسطينية إلى ان دور القاهرة مهم لا يمكن الاستغناء عنه وبدونه يكون اختلال كبير في التوازن في المنطقة من المهم ان يستمر وان يكون قويا ويستمر في توضيح بالممارسة ثمن استمرار العدوان لانه يشكل خطر على الامن القومي العربي وليس فقط مصير القضية الفلسطينية.