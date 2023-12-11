محافظ الخليل: جيش الاحتلال يحاصر 600 عائلة ويمنع عنهم الدواء

قال محافظ الخليل بالضفة الغربية خالد دودين إن هناك إضراب عام في الضفة الغربية، احتجاجًا على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار، وتضامنا مع شعبيهم في قطاع غزة.

أضاف دودين، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الإضراب يأتي احتجاجًا على ازدواجية معايير المجتمع الدولي، تجاه ما يجري في غزة والضغة الغربية من عدوان غاشم، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يدعم جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يطلق النار يوميًا على المواطنين ويرتكب الانتهاكات بحقهم.

وأردف "في محافظة الخليل وفي أنحاء الضفة الغربية لا نعرف جندي جيش الاحتلال ومن هو المستوطن، هناك تبادل للعدوان وعلاقة تكاملية لتنفيذ الجرائم، لدينا 600 عائلة معتقلين في منطقة مغلقة مسيطر عليها جيش الاحتلال ومنع عنهم الدواء والخروج والدخول إلى المناطق، أو فتح محالهم التجارية".