الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محافظ الخليل: جيش الاحتلال يحاصر 600 عائلة ويمنع عنهم الدواء

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال محافظ الخليل بالضفة الغربية خالد دودين إن هناك إضراب عام في الضفة الغربية، احتجاجًا على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار، وتضامنا مع شعبيهم في قطاع غزة.

أضاف دودين، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الإضراب يأتي احتجاجًا على ازدواجية معايير المجتمع الدولي، تجاه ما يجري في غزة والضغة الغربية من عدوان غاشم، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يدعم جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال يطلق النار يوميًا على المواطنين ويرتكب الانتهاكات بحقهم.

وأردف "في محافظة الخليل وفي أنحاء الضفة الغربية لا نعرف جندي جيش الاحتلال ومن هو المستوطن، هناك تبادل للعدوان وعلاقة تكاملية لتنفيذ الجرائم، لدينا 600 عائلة معتقلين في منطقة مغلقة مسيطر عليها جيش الاحتلال ومنع عنهم الدواء والخروج والدخول إلى المناطق، أو فتح محالهم التجارية".

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى نتنياهو الحرب على غزة الهدنة الضفة

مواد متعلقة

"الوطنية للانتخابات": استمرار عمل بعض اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم

الوطنية للانتخابات: حضور الناخبين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 مبهر

الوطنية للانتخابات تدعو الناخبين لاستكمال العرس الديمقراطى فى اليوم الثانى والثالث

باحث يكشف عن جهود مصرية قطرية للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى غزة

الانتخابات الرئاسية 2024.. طوابير طويلة من الناخبين قبل غلق اللجان بالإسكندرية

سبب رفض دول أوروبية السياسات الأمريكية فى دعم إسرائيل

متى تمل الولايات المتحدة من دعم دولة الاحتلال الإسرائيلى؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد نحو 18 ألفًا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ضياء رشوان: لا يوجد أى معوقات لتغطية المراسلين الأجانب الانتخابات الرئاسية

كارثة تفجرها "واشنطن بوست": الولايات المتحدة زودت إسرائيل بالفسفور الأبيض المحرم دوليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال