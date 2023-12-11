الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأونروا: يجب إدخال فرق طبية متخصصة لعلاج الجرحى والمصابين فى غزة

الأونروا
الأونروا

قال كاظم أبوخلف، متحدث مفوضية اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إنه من الضروري إدخال فرق طبية متخصصة لعلاج الجرحى والمصابين في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة  القاهرة الإخبارية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد تعقيدا، وأنهم يسابقون الزمن بالدعوة لوقف إطلاق النار.

وأردف أنه يجب السماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن أعداد النازحين تزداد، وأصبح يوجد في مجموع مرافقهم مليون و200 ألف فلسطيني، ويتجهون نحو رفح، وهي منطقة صغيرة لا تتسع إلا لـ300 ألف شخص.

وتابع: “الوضع كارثي، والمدينة ليست مهيأة، وبنيتها التحتية غير مهيأة لاستقبال هذا العدد من الناس”.

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى نتنياهو الحرب على غزة الهدنة

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