القاهرة الإخبارية: أكثر من 250 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تستعد للدخول إلى غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود أكثر من 250 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تستعد للدخول إلى قطاع غزة.

وصول وفد يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى مطار العريش

ووصل، قبل قليل، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مستشفى العريش العام لزيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين، كما يستعدون لتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.

ومع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، لليوم السادس والستين، ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الجوية والبرية والبحرية على القطاع لنحو 18 ألف شهيد، فضلًا عن عشرات الآلاف من المصابين، فيما دُمِّر أكثر من 61% من المنازل، بواقع 305 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف وتركهم بلا مأوى بعد أن تهدمت منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، وأجبروا على النزوح.