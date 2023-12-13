الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

115 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 115 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 20 جنديًا قتلوا منذ بدء الاجتياح البري بنيران صديقة وحوادث عملياتية.

وقال، في بيانٍ، إن 13 من القتلى قضوا نحبهم في حوادث إطلاق نار صديقة، ظنًا من زملائهم أنهم من مقاتلي المقاومة الفلسطينية، وتم إطلاق النار عليهم بنيران الجيش، مشيرًا إلى أن آخرين قتلوا في قصف جوي، ومجموعة بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران مقاتلي المشاة.

قطاع غزة العملية البرية بقطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الاجتياح البري إسرائيل

مواد متعلقة

حركة فتح تثمن موقف الرئيس السيسى الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين

هيئة التجارة البحرية البريطانية: تقارير عن وقوع حادث في مضيق باب المندب

فتح: أمريكا تعطى إسرائيل الغطاء السياسى لمواصلة ارتكاب جرائمها فى غزة

الاحتلال : مقتل 10 من جنودنا فى غزة

الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال ما زالت تحاصر مستشفى كمال عدوان وتطلق النار

الهلال الأحمر الفلسطينى: 13 سيارة إسعاف فقط تعمل بغزة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يهدم 4 منازل فى وادى قدوم بالقدس

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل القصف على قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

منافسة شديدة بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى بانتخابات الرئاسة

محمد الحمصانى متحدثًا باسم مجلس الوزراء خلفًا لـ"الخشن"

المؤشرات الأولية للجان العامة: منافسة شديدة بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ68 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل بغزة

مخاوف من حدوث فيضانات فى إسرائيل وقطاع غزة (تقرير)

مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين جدد بمعارك قطاع غزة