115 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 115 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 20 جنديًا قتلوا منذ بدء الاجتياح البري بنيران صديقة وحوادث عملياتية.

وقال، في بيانٍ، إن 13 من القتلى قضوا نحبهم في حوادث إطلاق نار صديقة، ظنًا من زملائهم أنهم من مقاتلي المقاومة الفلسطينية، وتم إطلاق النار عليهم بنيران الجيش، مشيرًا إلى أن آخرين قتلوا في قصف جوي، ومجموعة بنيران الدبابات، وبعضهم بنيران مقاتلي المشاة.