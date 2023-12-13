الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حركة فتح تثمن موقف الرئيس السيسى الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

عبّر الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح، عن تقديره لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية والتهجير القسري لشعبه.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء: إننا نثمن موقف القيادة المصرية والرئيس المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين.

استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات فجر اليوم

واستشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات، فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية طبية بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان وأصيب 7 آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.

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