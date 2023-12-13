فلسطين: نأمل فى ترجمة تصريحات بايدن بشأن حل الدولتين لأفعال

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، والتي دعا فيها إلى ضرورة التمسك بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ترحيب فلسطيني

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية بايدن، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى ترجمة أقوالها لأفعال وخارطة طريق ملزمة تعيد الأمل بالسلام.

كما رحبت أيضًا بتصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ومواقفه، التي أكد فيها على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية صاحبة الشرعية في حكم الأرض الفلسطينية وشعبها.

وقالت الوزارة: إنها تعتبر تلك المواقف اتجاهًا صحيحًا، وتطالب بترجمتها إلى أفعال وخارطة طريق ملزمة تعيد الأمل بالسلام، وتحقق حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، بما يؤدي لإنهاء دوامة الحروب والعنف، ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما دعت منظمة التحرير الفلسطينية بايدن إلى ترجمة أقواله هذه إلى أفعال، وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ: أن على بايدن أن "يحول أقواله إلى أفعال بدءًا من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

بوليتيكو: بايدن كان مترددًا في انتقاد نتنياهو

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، في تقرير لها، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تردد كثيرًا في انتقاد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، خاصة تحت ضغوط عالمية ورفض حزبه القصف الانتقامي الإسرائيلي في غزة.

انتقاد نتنياهو

وقالت الصحيفة إن تصريحات بايدن، أمس الثلاثاء، خلال حفل استقبال للحانوكا في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن، والتي انتقد فيها نتنياهو، تشير إلى انقسام ناشئ، وربما عميق.

حيث حذر الرئيس جو بايدن إسرائيل من أن الدعم الدولي لردها على هجوم 7 أكتوبر بدأ يتضاءل، وأصدر انتقاده العلني الأكثر صراحة حتى الآن لطريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الصراع.

وفي حديثه خلال حفل جمع تبرعات مغلق في واشنطن، قال بايدن إن الدعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل يتراجع في أعقاب "القصف العشوائي".

وقال أيضًا إن نتنياهو "أمامه قرار صعب اتخاذه" عندما يتعلق الأمر بحكومته، التي وصفها الرئيس بأنها "الأكثر محافظة" في تاريخ إسرائيل.