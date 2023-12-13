الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أطفال قرية جروان بالمنوفية يتبرعون لأطفال فلسطين

القصص والالعاب
القصص والالعاب

نجح أطفال قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، في جمع تبرعات من زملائهم وأسرهم وشراء 1246 قصة وكتاب، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 لعبة وكميات من المواد الغذائية المختلفة، والفوط الصحية النسائية.

وأرسل مسؤولي مركز جروان للثقافة والفنون والذي تبنى الفكرة مع الأطفال المساهمات لإحدى المؤسسات الأهلية لإرسالها مع شحناتها المرسلة إلى قطاع غزة الفلسطيني، مصحوب بخطابات من الأطفال لأشقائهم الفلسطينيين، والتي تحمل مشاعر الطيبة والعفوية من أطفال مصر لما سمعوه ويشاهدونه يحدث عبر شاشات التلفزيون.

وحملت المبادرة التي قام عليها أطفال المنوفية، الصدق في النوايا، ولذلك أكرمهم الله عز وجل في وقت قياسي بتجميع المساهمات والمساعدات من جهات عديدة، بالإضافة إلى مشاركات الأطفال بالمدارس وبعض أولياء الأمور، لتجميع المستهدف من المبادرة.

وفي وقت سابق قررت طفلة بالصف الرابع الابتدائي تدعى ملك فارس التبرع بأعز ما لديها من وجهة نظرها وهو خاتم اكسسوار صنعته بنفسها من الخرز، لأطفال غزة لعدم حملها نقود في يوم التبرع.

وأطلق مسؤولي جروب القرية ومركز جروان للثقافة والفنون مزاد خيري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لبيع خاتم الطفلة لرغبتها في التبرع لأطفال غزة، وكانت المفاجأة بالتنافس في الخير، حيث قرر أحد أهالي القرية، أن يشتري الخاتم كأنه ذهب ويوضع قيمته تبرع لأطفال غزة بإسم الطفلة صاحبة الخاتم، قائلا: “هي كانت صادقة في نواياها وسخرني الله عز وجل لتنفيذ رغبتها وذلك الخاتم أغلى ماعندي”.

ولم يقف إيمان أهالي قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بمبادرة الأطفال لمساعدة أهالي غزة إلى هذا الحد، فأعلن اثنين من أبناء القرية بالتبرع بقيمة ما تبرع به الأطفال مجتمعين حتى يضاعفوا الخير مرتين، استعداد لإرسال المعونات الغذائية والعينية.

محافظة المنوفية أطفال قرية جروان قرية جروان تبرعات لاأهالي فلسطين قصص والعاب

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يحيل المختصين عن واقعة تعدٍّ على الرقعة الزراعية بقويسنا للنيابة العامة

إيد واحدة.. الشرطة تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى المنوفية

الأكثر قراءة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك