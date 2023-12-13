أطفال قرية جروان بالمنوفية يتبرعون لأطفال فلسطين

نجح أطفال قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، في جمع تبرعات من زملائهم وأسرهم وشراء 1246 قصة وكتاب، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 لعبة وكميات من المواد الغذائية المختلفة، والفوط الصحية النسائية.

وأرسل مسؤولي مركز جروان للثقافة والفنون والذي تبنى الفكرة مع الأطفال المساهمات لإحدى المؤسسات الأهلية لإرسالها مع شحناتها المرسلة إلى قطاع غزة الفلسطيني، مصحوب بخطابات من الأطفال لأشقائهم الفلسطينيين، والتي تحمل مشاعر الطيبة والعفوية من أطفال مصر لما سمعوه ويشاهدونه يحدث عبر شاشات التلفزيون.

وحملت المبادرة التي قام عليها أطفال المنوفية، الصدق في النوايا، ولذلك أكرمهم الله عز وجل في وقت قياسي بتجميع المساهمات والمساعدات من جهات عديدة، بالإضافة إلى مشاركات الأطفال بالمدارس وبعض أولياء الأمور، لتجميع المستهدف من المبادرة.

وفي وقت سابق قررت طفلة بالصف الرابع الابتدائي تدعى ملك فارس التبرع بأعز ما لديها من وجهة نظرها وهو خاتم اكسسوار صنعته بنفسها من الخرز، لأطفال غزة لعدم حملها نقود في يوم التبرع.

وأطلق مسؤولي جروب القرية ومركز جروان للثقافة والفنون مزاد خيري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لبيع خاتم الطفلة لرغبتها في التبرع لأطفال غزة، وكانت المفاجأة بالتنافس في الخير، حيث قرر أحد أهالي القرية، أن يشتري الخاتم كأنه ذهب ويوضع قيمته تبرع لأطفال غزة بإسم الطفلة صاحبة الخاتم، قائلا: “هي كانت صادقة في نواياها وسخرني الله عز وجل لتنفيذ رغبتها وذلك الخاتم أغلى ماعندي”.

ولم يقف إيمان أهالي قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بمبادرة الأطفال لمساعدة أهالي غزة إلى هذا الحد، فأعلن اثنين من أبناء القرية بالتبرع بقيمة ما تبرع به الأطفال مجتمعين حتى يضاعفوا الخير مرتين، استعداد لإرسال المعونات الغذائية والعينية.