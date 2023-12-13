الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يحيل المختصين عن واقعة تعدى على الرقعة الزراعية بقويسنا للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تعدي جديدة وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
 

تبين من خلال التحقيقات تقاعس المختصين بالوحدة الزراعية بناحية كفر طه شبرا بمركز قويسنا عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد حيال مواطن قام بارتكاب مخالفة بالتعدي علي أرض زراعية وبناء مبنى علي مساحة 145 م2 تقريبًا عبارة عن بدروم وأرضي وأول وثاني علوي بدون تقفيل طوب " خرسانة معلقة " وجميع حدوده أراضي زراعية.
 

وبناء عليه قرر المحافظ إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها، مشددًا علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع مديرية الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفة طبقًا للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخري.
 

وأكد المحافظ حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

 

و يتم ذلك  في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الغير قانونية للاستيلاء والتعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد. 

 

وعلي صعيد آخر، كان قد أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون مسؤلي ملف الإزالات بمركز الشهداء الي النيابه العامه لوجود مخالفات بالملف ووجه بالتحقيق الفوري ومعاقبة المتسبين  يم في الواقعه، ومن جانبه شدد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء على المسؤلين بالمركز بأنه لا تهاون بالملف وسيتم توقيع عقوبه مضاعفه على المتخاذلبن. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية المتخاذلين إحالة للنيابة العامة ملف الإزالات والتغيرات المكانية

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