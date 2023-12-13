الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يُخطط ليبع كيميتش في الصيف.. وبرشلونة يترقب

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

يحيط الغموض بمستقبل النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب، صاحب الـ28 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025، ولكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن تجديد عقده حتى الآن.

 

بايرن ميونخ يحسم مصير جوشوا كيميتش في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونخ تواصل محاولاتها للوصول لاتفاق مع جوشوا كيميتش بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أنه في حال فشل ذلك، فإن بايرن ميونخ سيعرض خدمات جوشوا كيميتش للبيع في الصيف المقبل والاستفادة منه ماديًا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن أزمة كيميتش رياضية وليست اقتصادية، مُشيرة إلى أن اللاعب لا يرى اتجاهًا واضحًا لمشروع النادي الألماني، لذلك لا يُفكر في تجديد عقده ويريد الرحيل.

 

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وأشارت صحيفة "بيلد"، إلى لاعبين أيضًا يريدان الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، وهما: ليروي ساني وألفونسو ديفيز، حيث تنتهي عقودهما أيضًا في صيف 2025.

وأكدت الصحيفة الألمانية، أن بايرن ميونخ سيضع سعرًا مبدئيًا لبيع كيميتش، حيث يريد الحصول على ما لا يقل عن 75 مليون يورو مقابل السماح برحيل اللاعب.

ويُعد جوشوا كيميتش محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها أرسنال، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من إنجلترا، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني، الذي يريد ضمه منذ الصيف الماضي لخلافة سيرجيو بوسكيتس.

ونوّهت الصحيفة الألمانية، أن بايرن ميونخ قد يفتح الباب أمام برشلونة، ومحاولة إبرام صفقة تبادلية تقضي برحيل كيميتش إلى قلعة "كامب نو"، مقابل الحصول على خدمات المدافع رونالد أراوخو، ولكن الفريق الكتالوني لا ينوي التفريط فيه.

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