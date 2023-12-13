نشرة الظهيرة| صحف العالم: السيسي مصدر الأمان والاستقرار للشعب المصري..  روسيا: الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت في الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة "أخبار الظهيرة".

صحف العالم: السيسي مصدر الأمان والاستقرار للشعب المصري.. وبقائه أمر في غاية الأهمية

أنهى المصريين عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، بتوافد حشود طويلة أمام لجان الاقتراع أمس الثلاثاء، لتنتهي الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث كشفت عمليات الفرز الأولى تفوق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حتى الآن على باقي منافسيه، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

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روسيا: الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد قطاع غزة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته روسيا اليوم: إن بلاده لن توافق على اتفاقيات التسوية في الشرق الأوسط، التي تمس بأمن إسرائيل ولا تنص على قيام دولة فلسطينية.

إقامة دولة فلسطينية

وأشار إلى أنه "هناك قرارات عمرها 75 عامًا بالفعل، والتي بموجبها كان ينبغي إنشاء دولة فلسطين، الدولة العربية التي لم يقم أحد بإنشائها، إلى جانب دولة إسرائيل".

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كيف ستحتفل مدينة بيت لحم بعيد الميلاد المجيد 2024؟

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات الكنائس المصرية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد 2024.

إذ تستعد الكنائس المسيحية المختلفة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، خلال شهري ديسمبر 2023/ ويناير 2024، وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع.

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موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

مع إغلاق باب التصويت بداخل اللجان الانتخابية حرص المواطنيين على معرفة موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 عبر جوجل، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت في مصر، وبدء فرز الأصوات في اللجان.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

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منافسة شديدة بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى بانتخابات الرئاسة

كشفت نتائج الفرز الأولية لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان عدد من اللجان العامة نتائج فرز الأصوات، عن منافسة شديدة بين المرشحين الرئاسيين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني.

وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على المركز الثاني في عدد من اللجان التي انتهت فيها عملية الفرز، بينما حل المرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في المركز الثاني بعدد آخر من اللجان.

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طبيب منتخب مصر يتواصل مع النني لمعرفة طبيعة إصابته

تواصل الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مع محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى للوقوف على مدى الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مباراة فريقه أمس أمام فريق آيندهوفن الهولندي.

وتعرض النني لإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد آيندهوفن الهولندي، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث غادر اللاعب أرض الملعب متألمًا بشدة في الدقيقة 61.

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