منافسة شديدة بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى بانتخابات الرئاسة

كشفت نتائج الفرز الأولية لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان عدد من اللجان العامة نتائج فرز الأصوات، عن منافسة شديدة بين المرشحين الرئاسيين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثاني.

وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على المركز الثاني في عدد من اللجان التي انتهت فيها عملية الفرز، بينما حل المرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في المركز الثاني بعدد آخر من اللجان.

وأظهرت نتائج الفرز الأولية تقاربًا كبيرًا بين المرشحين على المركز الثاني، فيما ينتظر الانتهاء من عملية الفرز، وتجميع الأصوات النهائية لحسم المركز الثاني بينهما، على أن تعلن النتائج النهائية، الإثنين المقبل، وفق الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.