أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أيندهوفن الهولندي مساء اليوم في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ محمد النني محترفنا المصري أساسيًا في تشكيل الجانرز، بينما يقود الهجوم تروسا ويجاوره نيلسون ونيكيتياه.

تشكيل أرسنال.. النني أساسيًا في مواجهة أيندهوفن بالأبطال

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: سيدريك، سالابيا، جابرييل، كيور

خط الوسط: النني، جورجينيو، هافيرتز

خط الهجوم: تروسارد، نيكيتياه، نيلسون

🟢 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



💪 @biel_m04 at the back

© Jorginho captains the side

⚡️ @reissnelson9 in attack



Come on you Gunners ✊ pic.twitter.com/KY15EBBH5Z — Arsenal (@Arsenal) December 12، 2023

ويحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا على نظيره آيندهوفن الهولندي على ملعب "فيليبس"، في الساعة الثامنة إلا الربع مساءً، ولكنها ستكون بمثابة "تحصيل حاصل"، نظرًا لتأهل الفريقين إلى دور الـ16 من التشامبيونزليج.

وفي الجولة ذاتها من دوري الأبطال، يلتقي فريق كوبنهاجن الدنماركي بنظيره جالطة سراي التركي، بينما يحل فريق بنفيكا البرتغالي ضيفًا على منافسه سالزبورج النمساوي، كذلك يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي منافسه ريال سوسيداد الإسباني، رغم أنهما ضمنا التأهل؛ ولكنهما يتساويان في عدد النقاط بواقع 11 نقطة، فالفائز بينهما سيتصدر المجموعة، بينما يصب التعادل في مصلحة الفريق الإسباني.

وضمن 12 فريقًا بالفعل التأهل للدور ثمن النهائي، منها 4 فرق من المركز الأول، وهي: أرسنال ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.

بينما تحسم الجولة الأخيرة، المركز الأول والثاني لكل من: أتلتيكو مدريد وبرشلونة وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان ولاتسيو ولايبزيج وآيندهوفن وريال سوسييداد.