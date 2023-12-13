الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر للمعلوماتية والمصرية اليابانية تستضيفان مؤتمرًا حول الإلكترونيات والحوسبة

جامعة مصر للمعلوماتية
جامعة مصر للمعلوماتية

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية، بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فعاليات النسخة الحادية عشر من المؤتمر الدولي الياباني الإفريقي، حول الإلكترونيات والاتصالات والحوسبة في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، تحت رعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وينعقد اليوم الأول والثاني من المؤتمر بحرم الجامعة المصرية اليابانية، واليوم الثالث بحرم جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويشارك في تنظيم المؤتمر كلٌ من جامعة كيوشو اليابانية، وفرع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مصر، ومجتمع الاتصالات التابع لمعهد مهندسي الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات، وقسم IEEE Fukuoka Section.

ويُعد المؤتمر منبرًا سنويًا يجمع مساهمين عالميين وباحثين وعلماء من مصر واليابان. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين والخبراء في مجالات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسوب.

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ويستهدف المؤتمر الباحثين والطلاب من الجامعات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة والمطورين والمُصنعين، ويشمل عروضًا تقديمية وندوات وجلسات خاصة وحلقات نقاش حول أبرز المجالات البحثية، كما تتضمن فعاليات الحدث محاضرات يقدمها متحدثون دوليون، وجلسة خاصة مع مجموعة من الخبراء، وجلسة موازية للعروض التقديمية، وفعاليات أخرى.

ويناقش المؤتمر موضوعات مختلفة في عدة مسارات، منها أجهزة الحاسوب والأنظمة المُدمجة والذكية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة وعلوم البيانات وتطبيقاتها، والاتصالات، والدوائر والأنظمة، وإنترنت الأشياء، والهندسة الطبية الحيوية وتطبيقاتها.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية هي أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتعلقة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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