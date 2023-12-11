الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس نقابة الاتصالات يؤكد أهمية الانتخابات الرئاسية في تحقيق استقرار البلاد وتعزيز الديمقراطية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أكد رئيس النقابة العامة للاتصالات محمد حنفي أهمية الانتخابات الرئاسية في تحقيق استقرار البلاد وتعزيز الديمقراطية، مشددا على أهمية دور الشباب والمؤسسات في بناء مستقبل مصر الزاهر وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

التصويت في الانتخابات الرئاسية 

وأعرب محمد حنفي، في تصريح له بعد التصويت بالانتخابات الرئاسية، عن سعادته بالمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية هي فرصة للتعبير عن الرأي والمساهمة في اختيار الزعيم الذي يتولى زمام الأمور في البلاد.

ضرورة التكاتف من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار

وشدد على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة التكاتف من أجل تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار في مصر، موضحا أن مشاركته في الانتخابات الرئاسية تأكيد قوي على دور النقابة في دعم العملية الديمقراطية والمساهمة في تحقيق التغيير والتطور في مصر.

 انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

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