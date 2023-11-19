وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية تصل 3.2 مليار دولار في 2023

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رئيس الوزراء التقى عددًا من الشركات العالمية التي لها مراكز تعهيد في مصر، كما قام بزيارة مجموعة من الشركات العالمية التي أقامت مراكز تعهيد لها في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشركات العالمية تنشئ مراكز تعهيد لها في الدول التي تكون مستقرة وبها مهارات وإمكانيات بالقدر الكافي، مؤكدًا أن مصر منذ 2021 تحتل المركز الأول أفريقيًا بعدما كانت في المرتبة 40 في مراكز التعهيد، لأن البنية الرقمية في مصر متميزة وكفء.

قطاع الاتصالات حقق صادرات قدرها 4.9 مليار دولار العام الماضي

وأوضح أن صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار في 2020، وتصل صادرات مصر الرقمية في 2023 إلى 3.2 مليار دولار، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات حقق صادرات قدرها 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، ومستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار في نهاية 2026.

وأكد أنه سيتم بناء 2900 برج لتقوية شبكات الاتصالات لتقوية الشبكة بنهاية العام الجاري.