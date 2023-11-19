الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الاتصالات: الشركات العالمية تعتمد على مصر في التعهيد لاستقرار بنيتها التحتية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات لم يعد مقصورًا على خريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ولكن اليوم نجد خريجي صيدلة وغيرهم من التخصصات المختلفة يعملون بالمجال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشركات العالمية تعتمد على مصر في التعهيد لاستقرار بنيتها التحتية، مؤكدًا أن مصر في المركز الأول إفريقيا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن استراتيجية مصر الرقمية هدفت ربط كل بيانات الحكومة المصرية ببعضها، وتم توفيرها على منصة مصر الرقمية.

تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية

وأكد أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية لتوفير فرص للشباب، وهذه الشركات العالمية مستمرة في التدريب وتوسيع قاعدة المهارات للشباب.

وزير الاتصالات الشركات العالمية مصر التعهيد لاستقرار بنيتها التحتية استراتيجية مصر الرقمية

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