وزير الاتصالات لـ"الدستور": أرشفة 250 مليون وثيقة.. وأصبحنا حكومة ذكية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن انتقال الحكومة وعملها من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية في أداء الجهاز الإداري للدولة تتواكب مع انطلاق الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تصميم دولاب عمل الحكومة في العاصمة الإدارية يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا ولا مجال للأوراق أو الوسائل التقليدية، واليوم أصبحت الحكومة "ذكية" في معاملاتها والمراسلات والمخاطبات بين الجهات وبعضها "ديجتال".

الانتهاء من أرشفة ٢٥٠ مليون وثيقة

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة انتهت من أرشفة ٢٥٠ مليون وثيقة ومستند حكومي ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وستقوم كل وزارة باستكمال أرشفة الواثق والمستندات لديها، موضحًا أن إجمالي المشروع يستهدف أرشفة مليار وثيقة.

وعن تجهيزات المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية، قال الوزير إنه تمت تلبية كل متطلبات واحتياجات الوزارات واللازمة لسير العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من تدريب العاملين المنتقلين على جميع التطبيقات المشتركة والخاصة بكل وزارة، وهناك تفوق في الأداء الحكومي ونقلة نوعية بعد الانتقال والعمل من العاصمة.

وأوضح أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الاتصالات والجهات الحكومية والوزارات الأخرى لتحقيق أعلى معايير الجودة والأمن، ويجري حاليًا استكمال ميكنة الخدمات الحكومية لكل وزارة بهدف التيسير على المواطنين في تلقي الخدمة وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة في هذا الشأن.

وأردف وزير الاتصالات، أن وزارته ستعلن عن حزمة من الخدمات الحكومية المميكنة من خلال منصة مصر الرقمية ومنافذ البريد الذكية مع مطلع العام المقبل، موضحًا أن هناك خدمات سيتم تقديمها لأول مرة للتيسير على المواطن، والذي يستطيع تلقي الخدمة بشكل كامل من البيت دون الذهاب للجهة المنوط بها إصدار الخدمة.

واختتم، بأن عدد الخدمات المتاحة اليوم على منصة مصر الرقمية بلغت ١٧٠ خدمة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لميكنة نحو ٥٥٠ خدمة حكومية خلال العامين المقبلين.