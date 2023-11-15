وزير الاتصالات لـ "الدستور": زيادة مخصصات مشروعات "حياة كريمة" لـ16 مليار جنيه

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة ميزانية مشروعات البنية التحتية والرقمنة للمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى 16 مليار جنيه بعد أن كان مخصص لها 11 مليار جنيه مع بداية تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالانتهاء من إنجاز جميع المشروعات التكنولوجية وإتاحتها للمواطنين.

وأكد الوزير لـ "الدستور"، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لهذه المشروعات، موضحًا أن خطة العمل تقوم بترتيب عمليات التنفيذ حيث تأتي مشروعات البنية المعلوماتية بعد مشروعات توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي وتوصيل الغاز.

1400 قرية في المرحلة الأولى

وقال الوزير إن المرحلة الأولى تشمل 1400 قرية، ويتم تنفيذها على 4 محاور أولها محو الأمية الرقمية للمواطنين والتدريب والتأهيل والتوعية بأدوات تكنولوجيا المعلومات، وتجري بالتعاون مع عدة وزارات منها الشباب والرياضة عبر مراكز الشباب والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمحافظات والمحور الثاني تطوير مكاتب البريد وميكنتها وتحويلها إلى منافذ رقمية والثالث إنشاء البنية التحتية للاتصالات وتوصيل كابلات الفايبر" الألياف الضوئية" للمنازل والمباني الحكومية وربطها بهدف إتاحة الإنترنت فائق السرعة لنحو 3.5 مليون منزل واخير تحسين جودة خدمات الاتصالات عبر إنشاء 1000 برج لتقوية شبكات المحمول.

مبادرة "حياة كريمة"

وأكد الوزير، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد ضمن أكبر المبادرات للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفق تقارير المؤسسات الدولية وتستهدف خدمة 70 مليون مواطن، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تلبية احتياجات المواطنين، حيث أن سرعات الإنترنت الثابت تضاعفت من 4.5 ميجا بايت لتصل إلى 45 ميجا بايت لتصبح مصر الأولى إفريقيًا في متوسط سرعات الإنترنت الثابت.

وعن الخدمات الحكومية المميكنة، قال الوزير، إن الوزارة ستعلن عن حزمة جديدة من الخدمات على منصة مصر الرقمية مع بداية عام 2024 وتقوم حاليًا بالانتهاء من ميكنتها بالتعاون مع عدة جهات حكومية، مشيرًا إلى أن المنصة حاليًَا تتيح 170 خدمة متنوعة بين عدة وزارات منها خدمات التموين والشهر العقاري والتقاضي وخدمات الضرائب العقارية والسجل التجاري والتأمين الاجتماعي والمرور والصحة.