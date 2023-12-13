حزب "مصر أكتوبر": المصريون سطّروا ملحمة وطنية خالصة خلال الانتخابات الرئاسية

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، بمشاركة جميع أطياف الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تُعد أهم استحقاق دستوري في تاريخ البلاد، قائلة: "ملايين المصريين خرجوا للمشاركة في الماراثون الانتخابي إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم لانتخاب رئيس مصر القادم".

وأضافت مديح، في بيانٍ، أن المصريين سطّروا ملحمة وطنية خالصة خلال أيام الانتخابات، وذلك يعكس وعيهم بأهمية صوتهم في الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرة إلى أن الإقبال الكثيف من الناخبين على صناديق الاقتراع كان حالة استنثائية فريدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقدّمت رئيس حزب مصر أكتوبر، الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم على مشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية التي عُقِدَت على مدار الثلاثة أيام الماضية، مؤكدة أن الشعب المصري أعطى درسًا حقيقيًا وأرسل رسائل عدة للعالم بأنه يقف صفًا واحدًا خلف وطنه للحفاظ على مقدراته ومن أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء وللانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أنه على مدار أيام الانتخابات شهدت مقار اللجان الانتخابية إقبالًا غير مسبوق من كل فئات الشعب لا سيما الشباب والنساء، فضلًا عن ذوي الهمم الذين كانت مشاركتهم كبيرة وشاهدنا ذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

وثمَّنت رئيس حزب مصر أكتوبر، الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام العملية الانتخابية، فلأول مرة نكون أمام انتخاب بطريقة برايل، بالإضافة إلى توفيرها كل عميات الدعم اللوجيستي للناخبين، وغيرها من الإجراءات التي سهلت على الناخبين العملية الانتخابية.