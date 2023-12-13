نقيب التمريض: 84% نسبة مشاركة التمريض خلال الانتخابات الرئاسية

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير لكافة أطقم التمريض على المشاركة الحاشدة فى الانتخابات الرئاسية، لافته إلى أن نقابة التمريض حققت أعلى نسبة تصويت على مدار تاريخها.

نسب مشاركة أعضاء هيئة التمريض فى الإنتخابات



وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه بلغت نسب مشاركة أعضاء هيئة التمريض فى الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، نحو 84% بإجمالى 237962 عضو علي مستوي الجمهورية، وذلك خلال على مدار الإنتخابات التى جرت على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر، وذلك وفقًأ لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريض.



وأشارت إلى أن أعضاء هيئة التمريض حرصوا على تلبية نداء الوطن بالمشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، فى سبيل تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصر فى الجمهورية الجديدة.

تقديم خدمات الرعاية الصحية

وأفادت بأن أطقم التمريض بالتوازى مع المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات، كان له دور هام في تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين فى محافظات التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة فى محيط وأمام اللجان الإنتخابية على مستوى الجمهورية.

وكانت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، قد ترأست الأحد الماضى، غرفة طوارئ النقابة العامة للتمريض، لمتابعة تطبيق خطة الطوارئ النقابة فى المحافظات خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والتى ضمت ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحى، وعدد من مديرى الشئون الصحية وأعضاء مجلس نقابة التمريض.

وأشارت إلى أن غرفة الطوارئ المركزية للنقابة تقوم بالتنسيق مع 25 غرفة طوارئ فرعية علي مستوي الجمهورية لحث أعضاء هيئة التمريض على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة لضمان مشاركة أكبر عدد من التمريض بكافة المحافظات.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه يتم المتابعة مع غرف الطوارئ الفرعية تصويت أعضاء هيئة التمريض على مستوى المحافظات، حيث تم إرسال كشوف بأعداد التمريض وأسمائهم وتوزيعهم على مدار ثلاث ايام، للتأكد من مشاركة التمريض بالانتخابات عن طريق بصمة الإصبع، ولا يتم احتساب المأمورية للتمريض إلا بعد التاكد من المشاركة.