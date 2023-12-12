الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض: 70% نسبة مشاركة التمريض فى الانتخابات الرئاسية على مدار يومين

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الإنتخابات الرئاسية لعام 2024 شهدت مشاركة حاشدة من جانب أعضاء هيئة التمريض لأول مرة فى مصر.
وأعلنت أن نسبة مشاركة أعضاء هيئة التمريض فى التصويت بالإنتخابات الرئاسية بلغت نحو 70% علي مستوي الجمهورية، وذلك خلال أول يومين من الإنتخابات التى تجرى على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر، وذلك وفقًأ لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريض.

المشاركة الحاشدة فى الانتخابات 

وقالت نقيب التمريض إن نسب المشاركة الحاشدة من جانب المواطنين بجميع فئاته وأطقم التمريض بشكل خاص، هى أشبه بسيمفونية وطنية تعزف بروح  التحدي لتثبت للعالم أجمع حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة.

نقيب التمريض تترأس غرفة الطوارئ المركزية بالنقابة لحث الأعضاء على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية


وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى استمرار انعقاد غرفة الطوارئ المركزية للنقابة العامة للتمريض لليوم الثالث على التوالي لمتابعة تصويت أطقم التمريض فى كافة محافظات الجمهورية.

الزيارات والجولات الميدانية

وفى ذات السياق، قامت نقيب التمريض بالإطمئنان علي المشاركة الفعالة للتمريض فى الإنتخابات من خلال الزيارات والجولات الميدانية على المستشفيات، حيث تفقدت مستشفى المنيرة العام ومستشفى أم المصريين العام، فى حين تفقد وفدًا من النقابة العامة مستشفى الأطفال الجامعى "أبو الريش" ومعهد الأورام، ومستشفى القصر العينى، والقصر العينى الفرنساوي.

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نقيب التمريض تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالجيزة


وقالت الدكتورة كوثر محمود إن وفد نقابة التمريض لمس خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات حماس التمريض على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية حيث إن نسب الإقبال على التصويت لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر.

وكانت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، قد ترأست غرفة طوارئ النقابة العامة للتمريض، لمتابعة تطبيق خطة الطوارئ النقابة فى المحافظات خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والتى ضمت ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحى، وعددا من مديرى الشئون الصحية وأعضاء مجلس نقابة التمريض.

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
IMG-20231212-WA0001
IMG-20231212-WA0001
التمريض الانتخابات الرئاسية مشاركة التمريض فى الإنتخابات الرئاسية زيارات ميدانية المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية

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