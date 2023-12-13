اليوم.. البرلمان العربي يُعلن نتائج متابعته للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي

يعقد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مؤتمرًا صحفيا اليوم الأربعاء، لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة.

وكان البرلمان العربي قد شارك بأكبر بعثة في تاريخه لمتابعة الانتخابات الرئاسية انطلاقا من حرصه على متابعة هذا الاستحقاق الهام ونقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، وبمهنية غير مسيسة.

ومن المقرر أن يقوم رئيس البرلمان العربي، برفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية، يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

وجرت الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.