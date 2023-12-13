"الصحة" توجه بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية

وجهت وزارة الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، والعمل مع كافة قطاعات الدولة لتحسين مستوى خدمات السياحة العلاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور ممثلي وزارات السياحة، والتعاون الدولي، الخارجية، الداخلية، والدفاع، الطيران المدني، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للهيئة العامة الاستعلامات، وذلك لاستعراض آخر المستجدات بشأن أعمال اللجنة.

لدينا خطة ورؤية طموحة للتواجد على الخريطة الدولية في السياحة العلاجية

وقالت الوزارة إن مصر مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك منشآت صحية مؤهلة وأطباء متميزين، ولدينا خطة ورؤية طموحة للتواجد على الخريطة الدولية في السياحة العلاجية.

وتم مناقشة وعرض الخطط المقترحة لتنشيط السياحة العلاجية، بالإضافة إلى تطوير مراكز الاستشفاء الموجودة في مصر، وكذلك مناقشة وضع خطة استراتيجية للتسويق، بالإضافة لعدة مقترحات بشأن الميزانية الخاصة بالترويج للسياحة الصحية.

بالاضافة أنه تم مناقشة عدة اقتراحات تضمنت إضافة أعضاء جدد للجنة العليا للسياحة العلاجية، واستعراض ما تم إنجازه في المشروع، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار تأشيرات سياحة بغرض العلاج، تصدر خلال 72 ساعة بعد التقدم من طلب التأشيرة على المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية على أن تكون سارية لمدة 3 شهور من تاريخ الإصدار، موضحا أنه تم الاتفاق مع شركة مصر للطيران على تقديم خصم خاص لحاملي تأشيرة العلاج، وتخصيص مكاتب بجميع المطارات للسياحة الصحية، ومسار سريع للمرضى مجهزًا بوسائل مساعدة لنقل المرضى.

استعراض المستشفيات الأولية التي ينطبق عليها الشروط للدخول في المنظومة

ونوهت بأنه تم استعراض المستشفيات الأولية التي ينطبق عليها الشروط للدخول في المنظومة، وحاصلة على إحدى شهادات الاعتماد والرقابة المصرية) Gahar-TEMOS - Jci، بالإضافة إلى الاتفاق على استقبال كل المرضى القادمين للعلاج في كافة التخصصات دون أن تقتصر الخدمة العلاجية على تخصصات بعينها.

واكدت الوزارة إلى أنه يجري دراسة العديد من بروتوكولات التعاون الدولية مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية للتعاون في مجال السياحة العلاجية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا، للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج، في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية