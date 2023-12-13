الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" توجه بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية

وجهت وزارة الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، والعمل مع كافة قطاعات الدولة لتحسين مستوى خدمات السياحة العلاجية. 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور ممثلي وزارات السياحة، والتعاون الدولي، الخارجية، الداخلية، والدفاع، الطيران المدني، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للهيئة العامة الاستعلامات، وذلك لاستعراض آخر المستجدات بشأن أعمال اللجنة. 

مستشفى مصر للطيران تنجح فى الحصول على اعتماد التميز فى مجال السياحة العلاجية

txt

مواطن يمني: السياحة العلاجية أهم ما يميز الدولة المصرية بفضل رئيسها (فيديو)

لدينا خطة ورؤية طموحة للتواجد على الخريطة الدولية في السياحة العلاجية

وقالت الوزارة  إن مصر مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك منشآت صحية مؤهلة وأطباء متميزين، ولدينا خطة ورؤية طموحة للتواجد على الخريطة الدولية في السياحة العلاجية. 
وتم مناقشة وعرض الخطط المقترحة لتنشيط السياحة العلاجية، بالإضافة إلى تطوير مراكز الاستشفاء الموجودة في مصر، وكذلك مناقشة وضع خطة استراتيجية للتسويق، بالإضافة لعدة مقترحات بشأن الميزانية الخاصة بالترويج للسياحة الصحية. 

بالاضافة أنه تم مناقشة عدة اقتراحات تضمنت إضافة أعضاء جدد للجنة العليا للسياحة العلاجية،  واستعراض ما تم إنجازه في المشروع، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار تأشيرات سياحة بغرض العلاج، تصدر خلال 72 ساعة بعد التقدم من طلب التأشيرة على المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية على أن تكون سارية لمدة 3 شهور من تاريخ الإصدار، موضحا أنه تم الاتفاق مع شركة مصر للطيران على تقديم خصم خاص لحاملي تأشيرة العلاج، وتخصيص مكاتب بجميع المطارات للسياحة الصحية، ومسار سريع للمرضى مجهزًا بوسائل مساعدة لنقل المرضى. 

استعراض المستشفيات الأولية التي ينطبق عليها الشروط للدخول في المنظومة

ونوهت بأنه تم استعراض المستشفيات الأولية التي ينطبق عليها الشروط للدخول في المنظومة، وحاصلة على إحدى شهادات الاعتماد والرقابة المصرية) Gahar-TEMOS - Jci، بالإضافة إلى الاتفاق على استقبال كل المرضى القادمين للعلاج في كافة التخصصات دون أن تقتصر الخدمة العلاجية على تخصصات بعينها. 

واكدت الوزارة إلى أنه يجري دراسة العديد من بروتوكولات التعاون الدولية مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية للتعاون في مجال السياحة العلاجية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا، للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج، في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية

مجال السياحة العلاجية مصر للطيران وزارة الصحة والسكان السياحة الطيران المدني المنصة الالكترونية السياحة العلاجية

مواد متعلقة

مستشفى مصر للطيران تنجح فى الحصول على اعتماد التميز فى مجال السياحة العلاجية

الأكثر قراءة

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. "إكسترا نيوز": المؤشرات الأولية لعمليات الفرز تظهر تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

زلزال "الفيتو".. دعم الاحتلال يعزل أمريكا دوليًا ويمنح غزة تعاطف العالم

خطر يُهدد أمريكا جراء دعمها الاحتلال الإسرائيلى فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين جدد بمعارك قطاع غزة

20 شهيدًا وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة فى خان يونس

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟