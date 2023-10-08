مواطن يمني: السياحة العلاجية أهم ما يميز الدولة المصرية بفضل رئيسها (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين وغير المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول أحد المواطنين من اليمن، إنه جاء لزيارة مصر منذ فترة بغرض العلاج حيث تتميز مصر بالسياحة العلاجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تشهد استثمارات جبارة في مختلف المجالات بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي نهض بالدولة في سنوات قليلة.

وتابع إن مصر دولة سياحية في المقام الأول الفنادق خدمتها فوق الممتاز بجانب المناطق السياحية الأخرى من أحياء شعبية وأحياء راقية، مشيدا بمشروع ممشى أهل مصر والذي يعتبره وجهة سياحية عظيمة لجميع الوافدين والمصريين.

وأكد أن أهم ما يميز الدولة المصرية الأمن والأمان، قائلا "مصر فيها أمان بتحتوي كل الطوائف أم الدنيا فعلا وحضنت الجميع في الأزمات".