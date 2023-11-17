الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشفى مصر للطيران تنجح فى الحصول على إعتماد التميز في مجال السياحة العلاجية

مستشفى مصر للطيران
مستشفى مصر للطيران

 حصلت مستشفى مصر للطيران على إعتماد التميز في السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition لتصبح أول مستشفى في جمهورية مصر العربية تحصل على هذا الإعتماد وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وفى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى بضرورة توفير كافة الوسائل للاهتمام بالسياحة العلاجية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى.

وصرحت كلاوديا ميكا المدير التنفيذي لهيئة Temos وهى هيئة دولية متخصصة فى إعتماد المستشفيات والمراكز الصحية بأن المستشفى نجحت وبجدارة في استيفاء المعايير المطلوبة والمعتمدة دوليًا من منظمة الأسكوا التى تحرص على الإلتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتقديم خدمة متميزة للمرضى الدوليين تحترم إختلاف الثقافات والعادات، طريقة التواصل الأمنة، الإستشارات الطبية، تيسير إجراءات السفر والإقامة وخطة العلاج.

ومن جانبه، هنأ المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران العاملين بمستشفى مصر للطيران علي هذا الإنجاز الجديد والذى يعد نتاج مجهود كببر مبذول من جميع العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن أعمال التطوير في المستشفى كان لها دور كبير في هذا الإنجاز وهو ما يضع المستشفى في مصاف المستشفيات العالمية فى مجال السياحة العلاجية.

و بدوره صرح الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بأن هذه الخطوة تتوافق مع توجيهات وزير الطيران المدني والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة التطوير المستمر في الخدمات المقدمة للعاملين بالطيران وأسرهم كذلك النهوض بمستوى الخدمات الصحية لتصبح المستشفى قادرة على الوصول للعالمية من خلال برنامج السياحة العلاجية.

كما وجه صلاح الشكر والتقدير لوفد Temos على الملاحظات التى أبدوها في مختلف خطوات الاعتماد مما سيكون له أكبر الأثر في استمرار المستشفى في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع المتعاملين معها سواء محليًا أو دوليًا وإقليميًا.

كما نجحت المستشفى في استيفاء أحد متطلبات اعتماد التميز في السياحة العلاجية ومنها إنشاء وحدة المرضى الدوليين IPD والتى سيكون من اختصاصها استقبال المرضى من جميع أنحاء العالم الراغبين في تلقي العلاج داخل مصر لتصبح المستشفي وجهة جاذبة للسياحة العلاجية في المنطقة.

يذكر بأن المستشفى اجتازت جميع مراحل الإعتماد ومنها نجاحها في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة والذي أحد محاوره الحفاظ على البيئة، حيث بدأت المستشفى فى إتخاذ عدد من الإجراءات منها:

ترشيد استهلاك الكهرباء

*استبدال المواد الضارة بالبيئة بأخري صديقة للبيئة وعلى سبيل المثال استبدال الشنط المستخدمة لصرف العلاج والمصنعة من البلاستيك الضار بالبيئة بأخرى ورقية.

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*منع استخدام الأكواب البلاستيكية للشرب واستبدالها بأخرى ورقية حفاظًا على البيئة وصحة وسلامة العاملين والمرضى، والتوجيه المستمر للعاملين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

*البدء فى تنفيذ خطوات برنامج فصل النفايات قبل التخلص منها حتى يمكن فرز النفايات القيمة وإعادة تدويرها مما يؤدي إلى تحسين مستوى استخدام الموارد وتقليل كمية القمامة حفاظًا على البيئة، وترشيد استخدام الأوراق بالمستشفى.

مستشفى مصر للطيران السياحة العلاجية استراتيجية الدولة المصري مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية هيئة Temos

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