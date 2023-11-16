الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران توقع اتفاقية خدمة مع Safran Nacelles لصيانة عواكس دفع المحركات لطائرات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وقعت الشركة القابضة لمصر للصيانة  والأعمال الفنية، اليوم، عقد توسيع اتفاقية الخدمة مع شركة Safran Nacelles، لتشمل تقديم خدمات صيانة عواكس دفع المحركات للطائرات من طراز إيرباص A330ceo، وذلك لعدد 11 طائرة تابعة لأسطول الناقل الوطني المصري. وذلك في علي هامش  فعاليات اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2023 بمشاركة جناح مصرللطيران الناقل الوطنى. 

وأعرب المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بتمديد اتفاقية الخدمة مع Safran Nacelles، مؤكدًا رغبته بالحفاظ على هذا التعاون المثمر. 

وأكد زكريا تجديد الثقة والشراكة مع Safran Nacelles من خلال اتفاقية الخدمة معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المستمر لزيادة رفع الكفاءة التشغيلية لأسطول مصر للطيران واعتزازه بالتعاون مع شركاء النجاح.

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الخدمات التي تلبي احتياجات مصر للطيران لطائراتها

وتعقيبًا على الاتفاقية، صرح فنسنت كارو، الرئيس التنفيذي لشركة Safran Nacelles قائلًا: "يسعدني أن تجدد مصر للطيران ثقتها في Safran Nacelles لصيانة ودعم عواكس الدفع الخاصة بمحركات الطائرات من طراز A330ceo. ونحن ملتزمون تمامًا بتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات مصر للطيران لطائراتها".

من جانبه أكد المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، استمرار تعاون الشركة الدائم مع شركة Safran Nacelles والشركات التابعة لها لأكثر من عقدين من الزمن، مضيفًا أن هذا التمديد للاتفاقيات يعزز علاقة العمل المثمرة ويعكس ثقة مصر للطيران في قدرة Safran Nacelles على تقديم أعلى جودة بالتعاون مع مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للحفاظ على مستوى تشغيل أمثل لطائرات مصر للطيران والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد مصر للطيران من حلول الصيانة والإصلاح المقدمة من Safran Nacelles والمصممة خصيصًا لعواكس الدفع للطائرات من طراز Airbus A330ceo.

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