الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعاون جديد بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمي WFP

رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران والوفد خلال الاجتماع

 

شهد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إعلان التعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، جاء ذلك خلال فعاليات مشاركة مصر للطيران في معرض دبي للطيران DUBAI AIRSHOW 2023، وبحضور الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب ودكتور فرانكلين فريمبونف مدير خدمات الطيران لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحده وسمير سجيت مدير المكتب الإقليمى لسلامة الطيران بالشرق الأوسط وأسيا.

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وGE Aerospace البرمجية

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مصر للطيران للخدمـات الأرضية توقع عقد جديد مع وكيل الخدمة (TAS)

تعظيم المبادرات الإنسانية

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا أن هذا التعاون مع منظمة الأمم المتحدة يتوافق مع حرص شركة مصر للطيران على الإهتمام بالدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية وذلك لدعم أنشطة الاستجابة لكوارث الطيران التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، كما يتوافق مع الخدمات الجوية من حيث عمليات الشحن والركاب، ومع مبادرات  البرنامج وجهوده لتحسين سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم،وخاصة في العمليات الإنسانية، بما في ذلك كل فعاليات سلامة الطيران التي ينظمها البرنامج (التدريب، الحملات المتخصصة،  المؤتمرات والمشاريع الخاصة) التي تعقد في جميع أنحاء العالم.

وفى ذات السياق أوضح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن الأكاديمية ترحب بهذا التعاون مضيفًا أن الأكاديمية تسخر كافة إمكانياتها بالشكل الأمثل بما يتفق مع دائرة الطيران التابعة لبرنامج الأغذية العالمى وذلك لخدمة قطاع الطيران المدني، وتعد هذه الخطوة جزء من رؤية الناقل الوطني مصر للطيران وأهدافها في الحد من حالات الكوارث والحفاظ على الأرواح.

 

وكانت قد  وقعت الشركة القابضة مصر للطيران بروتوكول تعاون  مع شركة GE Aerospace الأمريكية للاستفادة من حلولها البرمجية من خلال تطبيقات Safety Insight وFuel Insight وFlightPulse في عملياتها الجوية لمدة 5 سنوات.
وقع العقد من جانب مصر للطيران المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومن شركة GE Aerospace  أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية.
وبموجب التعاقد تمنح التطبيقات الجديدة مصر للطيران القدرة على استخدام البيانات لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر مع وجود أقل قدر من البيانات غير الدقيقة، ومن خلال هذه الأنظمة بإمكان مصر للطيران تحسين العمليات، بما في ذلك استيعاب البيانات وتصحيح الأخطاء والإبلاغ الإحصائي، كما تعطي هذه الحلول مصر للطيران الرؤية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الوقود ويدعم خطتها نحو الاستدامة، مع الحد من الإهدار غير الضروري في حرق الوقود.
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توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وGE Aerospace البرمجية

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