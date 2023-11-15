الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران للخدمـات الأرضية توقع عقد جديد مع وكيل الخدمة (TAS)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقد جديد مع وكيل الخدمة شركة  (TAS)  Tiger Aviation  Services لخدمات الطيران لتقدم خدماتها الأرضية لصــالح أحد عملائها وهى شركة (Tailwind airlines) التركية.وذلك خلال فاعليات اليوم الثانى بمعرض Dubai Airshow 

شهد مراسم التوقيع، المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعمر التلاوي نائب رئيس شركة TASحيث قام بتوقيع العقد اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وعلى التلاوي نائب العضو المنتدب لشركة TAS بحضور محمد فكري المدير العام التجاري لشركة TAS.

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تحديث أسطول معداتها لخدمة جميع طرازات 

ومن جانبه صرح اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه بموجب هذا التعاقد  ستقدم  الشركة خدماتها الأرضية لصالح شركة (Tailwind airlines) التركية والتى تسير رحلات جوية بواقع 4 رحلات أسبوعيًا لمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا إلى زيادة عملائها بالمطارات المصرية الذين بلغوا (169) عميل،  و (17) وكالة والعمل على تحديث أسطول معداتها لخدمة جميع طرازات الطائرات، كما تستهدف التوسع فى الأسواق العالمية.

 

وكانت قد شهدت فعاليات معرض دبي للطيران 2023 توقيع إتفاقية جديدة بين أكاديمية السعودية بجدة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلي لطراز
B787 Dreamliner
حيث تمتلك مصرللطيران حاليًا سبعة طائرات من هذا الطراز، ومن المنتظر استلام الطائرة الثامنة في بداية عام 2024، مما يستدعي زيادة عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذا الطراز الحديث.
وتمثل هذه الشراكة خطوة جادة ستثري بشكل كبير البرامج التدريبية المقدمة من أكاديمية السعودية، بهدف تأهيل وتطوير قدرات العاملين بمختلف مجالات النقل الجوي. كما أن تبني هذه الشراكة يتوافق مع الأهداف الطموحة المحددة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال دعم وتعزيز التدريب في مجال الطيران، وأكاديمية السعودية بجدة على استعداد للمشاركة بقوة في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة.

ومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية السعودية تستعين أيضا ببعض أجهزة الطيران التمثيلي المتاحة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب مثل طراز A330 في إطار من التعاون المتبادل بين الأشقاء.

مصر للطيران للخدمات الارضية مصر للطيران TAS Dubai Airshow معرض دبي للطيران

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