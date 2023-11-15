توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران GE Aerospace البرمجية

وقعت الشركة القابضة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة GE Aerospace الأمريكية للاستفادة من حلولها البرمجية من خلال تطبيقات Safety Insight وFuel Insight وFlightPulse في عملياتها الجوية لمدة 5 سنوات.

وذلك في إطار مشاكة الشركة الوطنية مصر للطيران فعاليات خلال معرض Dubai Airshow،

وقع العقد من جانب مصر للطيران المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومن شركة GE Aerospace أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية.

وبموجب التعاقد تمنح التطبيقات الجديدة مصر للطيران القدرة على استخدام البيانات لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر مع وجود أقل قدر من البيانات غير الدقيقة، ومن خلال هذه الأنظمة بإمكان مصر للطيران تحسين العمليات، بما في ذلك استيعاب البيانات وتصحيح الأخطاء والإبلاغ الإحصائي، كما تعطي هذه الحلول مصر للطيران الرؤية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الوقود ويدعم خطتها نحو الاستدامة، مع الحد من الإهدار غير الضروري في حرق الوقود.



وخلال التوقيع أعرب ة أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية في

Aerospace GE عن سعادته بالشراكة مع مصر للطيران ويعكس طموحاتهم لتشغيل أكثر استدامة وكفاءة."

حلول تمكن مصر للطيران من استغلال بيانات رحلاتنا

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر لطيران أن هذه الحلول تمكنا من استغلال بيانات رحلاتنا كما نتطلع إلى استخدامها لإيجاد طرق لتحسين عملياتنا والاستمرار في تقديم تجارب أفضل لعملائنا، مشيرًا أن هناك علاقة اتستراتيجية تجمعنا بشركة GE بدأت منذ 40 عامًا مع شراء أول طائرة من طراز B4والآن نعزز التعاون مع شركائنا لتمكين مصر للطيران من تقليل استهلاك الوقود وتعزيز الاستدامة.

وكانت قد وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقد جديد مع وكيل الخدمة شركة (TAS) Tiger Aviation Services لخدمات الطيران لتقدم خدماتها الأرضية لصــالح أحد عملائها وهى شركة (Tailwind airlines) التركية.

صرح اللواء إبراهيم فوزى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه بموجب هذا التعاقد ستقدم الشركة خدماتها الأرضية لصالح شركة (Tailwind airlines) التركية والتى تسير رحلات جوية بواقع 4 رحلات أسبوعيًا لمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا إلى زيادة عملائها بالمطارات المصرية الذين بلغوا (169) عميل، و (17) وكالة والعمل على تحديث أسطول معداتها لخدمة جميع طرازات الطائرات، كما تستهدف التوسع فى الأسواق العالمية.