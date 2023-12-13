الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يرفض اقتراح التنازل عن أراضى أوكرانيا لـ روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديميز زيلينسكي

سلط الرئيس الأوكراني فولوديميز زيلينسكي الضوء على كفاح بلاده من أجل الحرية، قائلًا إن حرية دولة ما تؤثر على الآخرين.

وحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن "نحن نقف بثبات بغض النظر عما يحاوله بوتين. فهو لم يحقق أي انتصارات".

ووجه الشكر لنظيره بايدن مرارًا وتكرارًا، قائلًا إن القيادة الأمريكية "حاسمة" في الحفاظ على الوحدة بين زعماء العالم الآخرين.

ورفض زيلينسكي أي اقتراح بالتنازل عن بعض أراضيها لروسيا، واصفًا إياه بـ"الجنون".

وقال: "بصراحة، هذا جنون، لدينا شعبنا هناك. لدينا عائلاتنا هناك. لدينا أطفالنا هناك. هذا جزء من المجتمع الأوكراني ونحن نتحدث عن أناس."

وتابع زيلينسكي أن الأوكرانيين يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والقتل، موضحًا أن التخلي عن الأراضي يعادل "التخلي عن الشعب".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنها ليست مسألة أرض، إنها مسألة حياة، وعائلات، وأطفال، وتاريخهم".

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