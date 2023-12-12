"الدستور" يحصل على ترشيحات نادى القصة لجوائز الدولة.. ورئيس النادى: "الأسماء سرية"

كشفت مصادر من داخل نادي القصة لـ"الدستور" عن أن النادى رشح خلال الأيام القليلة الماضية عدة أسماء لنيل جوائز الدولة المصرية لعام 2024؛ منها على سبيل المثال لا الحصر ترشيحه الدكتور والناقد محمد عبدالمطلب لنيل جائزة النيل، مقابل استثناء عدد من الأسماء التى خدمت النادى لسنوات.

منها على سبيل المثال لا الحصر نبيل عبدالحميد الذى تولى رئاسة نادى القصة 10 سنوات؛ قدم خلالها عددًا من الخدمات المعلنة وغير المعلنة فى سبيل إنقاذ هذا الصرح الثقافى من عثراته المالية والمعنوية فى السنوات القليلة الماضية.

وهو ما يطرح تساؤلًا حيال معايير ترشيح بعض الأسماء وإقصاء أخرى؛ وهو ما جعلنا نطرحه على رئيس النادي الجديد السيناريست محمد السيد عيد.

رئيس نادي القصة: "الأسماء المرشحة لجوائز الدولة "سريّة"

وقال السيناريست محمد السيد عيد، رئيس نادى القصة لـ"الدستور"، إن الأسماء المرشحة لنيل جوائز الدولة المصرية سرية؛ مؤكدًا أنه لا يجوز الإعلان عنها منعًا للإحراج.

وبسؤاله حول إعلان اتحاد كُتاب مصر وعدد من المؤسسات الثقافية عن أسماء المرشحين عنهم لنيل جوائز الدولة، ردّ: "منذ عملى فى الثقافة الجماهيرية واتحاد كُتاب مصر وأنا أرفض الإعلان عن أسماء المرشحين لجوائز الدولة لمنعًا للإحراج".

تعرف على التشكيل الجديد لنادي القصة

واجتمعت الجمعية العمومية للدورة الجديدة لنادى القصة المصرى، إحدى أقدم وأعرق المؤسسات المصرية والعربية اهتمامًا بالسرد العربي؛ وتم تشكيل المجلس الجديد، وذلك فى شهر مايو الماضى.

وتشكلت هيئة المكتب التنفيذي من السيناريست الكبير محمد السيد عيد رئيسًا، القاص حسن الجوخ نائبًا للرئيس، الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف سكرتيرًا عامًا للنادى، الكاتب الدكتور السيد نجم أمينًا للصندوق.

كما تم اختيار اللجان كالتالي: الكاتب محمد القصبي رئيسًا لتحرير مجلة القصة، والناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا مقررًا للمسابقات، والكاتب أحمد قرني مقررًا للجنة القانونية، ولجنة النشاط الثقافي الناقد شوقى عبدالحميد، ولجنة الطفل الكاتب عبده الزراع، ولجنة الإعلام الكاتبة منى ماهر، ولجنة تنمية الموارد الروائى فؤاد مرسي ولجنة القيد برئاسة الكاتب حسن الجوخ.