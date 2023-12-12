ملحمة وطنية يرسمها أبناء السيدة زينب والخليفة وحلوان بالانتخابات الرئاسية 2024

قبل أن يسدل الستار على هذه الملحمة الوطنية، حرص كبار السن وذوي الهمم، والمرأة المصرية، والشباب على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت اللجان في يومها الأخير حشدًا كبيرًا من قبل الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس وعيهم بأهمية استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على جميع الأصعدة دائمًا في الاستحقاقات الدستورية كافة.

وقد توافد أهالي السيدة زينب والخليفة وحلوان بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة على مقار اللجان الانتخابية قبيل موعد غلق اللجان، حيث أشاد عدد كبير منهم بالتيسيرات التي قدمت لهم للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر، كما شهدت اللجان تواجدا كثيفا لأعضاء حزب حماة وطن ومستقبل وطن لمساعدة الناخبين للوصول إلى لجانهم الانتخابية.

جولات تفقدية مكثفة شملت مقار اللجان الانتخابية

يُذكر أن المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد قامت اليوم بجولات تفقدية مكثفة شملت مقار اللجان الانتخابية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية من حي السيدة زينب وحتى التبين كما أدلت بصوتها الانتخابي بلجنة منطقة شق الثعبان بحي طره.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.