"مستقبل وطن" ببنى سويف ينظم فعالية لتنظيف مياه نهر النيل (صور)

نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، فعالية تحت شعار"نهر النيل حياة"، وذلك في ضوء الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، والتي استهدفت تنظيف مياه نهر النيل وتجميع أكبر قدر من المخلفات.

وتضمنت الفعالية مشاركة شباب أمانة العمل الجماهيري بقيادة مصطفى الفيومي، بإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور شريف عبدالمنعم أمين التنظيم، الاستعانة بعدة قوارب ومراكب نيلية والمعدات الثقيلة في تنظيف مياه نهر النيل وتجميع أكبر قدر من المخلفات أمام مدينة بني سويف.

كما تضمنت الفعالية ندوة توعوية استهدفت أهمية الحفاظ على مياه النيل وعدم إلقاء المخلفات، بالإضافة إلى عرض شامل لتطورات المشهد البيئي في مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت تقسيم الشباب إلى مجموعات وفرق، حيث جرى توزيع المعدات، وتنفيذ جمع المخلفات وتنظيف مياه النيل بأكبر قدر ممكن أمام مدينة بني سويف.

كما تضمنت الفعالية دعم المشاريع التي تقوم على إعادة تدوير المخلفات بما يضمن استمرارية هذه المشاريع المحلية والمحافظة على جعل النيل أنظف وأكثر أمانًا.

حضر الفعالية الكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، الدكتورة هبة عبدالعظيم أمين المرأة، وعمرو شحاتة أمين العلاقات العامة، وعمرو رجب أمين الإعلام، الدكتور أحمد شاكر العقيلي، أمين المشروعات الصغيرة، ووائل محفوظ أمين المتابعة، وفاروق زيدان الأمين المساعد بأمانة المشروعات الصغيرة.

فعالية لتنظيف مياه نهر النيل

فعالية لتنظيف مياه نهر النيل

فعالية لتنظيف مياه نهر النيل

فعالية لتنظيف مياه نهر النيل

فعالية لتنظيف مياه نهر النيل

فعالية لتنظيف مياه نهر النيل

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فعالية لتنظيف مياه نهر النيل

فعالية لتنظيف مياه نهر النيل

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