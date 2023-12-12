الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الذكرى باقية.. أسماء شهداء الوطن شاهدة على الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

في اليوم الثالث من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت عدد كبير من اللجان الانتخابية إقبالًا كبيرًا، ولاسيما المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن الغالي.

 

يواصل المواطنون المصريون، التوافد على مقار الاقتراع اليوم الثلاثاء، الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024؛ لاختيار رئيس الجمهورية القادم، الذي يقود البلاد في مرحلة مهمة من عمر الوطن.

 

ومن ناحيته قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية زادت عن 45 % وهذا لم يحدث في أى انتخابات أو استفتاءات قبل ذلك، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة ينعقد بشكل دائم على مدار اليوم ولا يوجد أي خروقات بشهادة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.

 

وحملت عدد كبير من اللجان الانتخابية أسماء الشهداء المصريين الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر الغالية، فكانت ذكرى الشهيد حاضرة بقوة على الانتخابات الرئاسية 2024.

 

وكان عدد من المدارس حملت أسماء مجموعة من هؤلاء الشهداء، ورصدنا ما شهدته هذه اللجان من توافد ملحوظ من الناخبين الذين حرصوا على إرسال تحية لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن؛ لينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار والديمقراطية.

 

ويستعرض “الدستور” أبرز لجان الشهداء التي شهدت إقبالًا كبيرًا كانت لجنة الشهيد محمد محمود بالطالبية، لجنة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي، لجنة الشهيد أحمد راضي في القلج بالقليوبية، لجنة الشهيد محمد حامد عاشور في البحيرة، لجنة الشهيد محمد زرد في زفتى.

 

واليوم ينتخب الشعب المصري رئيسه الجديد من أجل مستقبل أفضل ورسم طريق مشرق الذي مهده شهداء مصر طريقه بأرواحهم ودمائهم الطاهرة. 

 

ولا ينسى الوطن والشعب المصري الشهداء الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس، وقدموا أرواحهم ثمنا لأمن مصر وشعبها، حتى تظل ذكراهم خالدة وشاهدة على ما قدمه أبناء هذا الوطن من تضحيات لا تقدر بثمن من أجل رفعة الوطن واستقراره.

 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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