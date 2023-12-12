الإعلامية شريهان أبوالحسن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

حرصت الإعلامية شريهان أبوالحسن، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة استراحة الديزل بالدقى.

وأكدت الاعلامية شريهان أبوالحسن، خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية، على فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي المشرف، مؤكدة أن الإقبال الجماهيري على الاقتراع غير مسبوق والأجواء تشعل حماس المواطنين.

وأشادت الإعلامية بالتنظيم المبهر فى اللجان الانتخابية واصطفاف المواطنين فى الطوابير الانتخابية طوال أيام الانتخابات، مشيرة إلى أن الشعب توجه للجان للتعبير عن رأيه من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.