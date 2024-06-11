الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة مُلزم لإسرائيل؟

السفير ماجد عبدالفتاح
السفير ماجد عبدالفتاح

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة يعتبر قرارًا مُلزمًا لإسرائيل، لأنه يقال في بداية القرار، إنه أخذًا بالاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن  في 31 مايو، ويقال فيه "الذي قبلت به إسرائيل". 

وأضاف  السفير ماجد عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر قناة المحور، أنه عندما نتحدث عن مرحلة أولى وثانية وثالثة، فإننا نتحدث عن مراحل قبلت بها إسرائيل، وهو الوقف الفوري والتام والكامل لإطلاق النار لمدة الـ6 أسابيع الأولى وهي المرحلة الأولى، بالإضافة إلى عدد كبير من المطالب الذي تطالب بها المجموعة العربية وتطالب بها فلسطين، والتي كان قد جرى بها نقاش من خلال المفاوضات الثلاثية الجارية بين مصر وقطر والولايات المتحدة بوساطة من الثلاث دول ما بين الطرفين. 

وتابع: "أعتقد أن قبول إسرائيل لما ورد في هذه المبادرة يعني قبول إسرائيل للوقف الفوري والتام والكامل لإطلاق النار". 

مجلس الأمن الدولي قرار مجلس الامن السفير ماجد عبدالفتاح القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

بشرى سارة.. موقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال عيد الأضحى

عاجل.. استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

"مستقبل وطن" ببنى سويف ينظم فعالية لتنظيف مياه نهر النيل (صور)

آخرهم "آيزنكوت".. استقالات في مجلس الحرب الإسرائيلي تضع نتنياهو في ورطة

هل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة مُلزم لإسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة