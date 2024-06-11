هل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة مُلزم لإسرائيل؟

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة يعتبر قرارًا مُلزمًا لإسرائيل، لأنه يقال في بداية القرار، إنه أخذًا بالاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو، ويقال فيه "الذي قبلت به إسرائيل".

وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر قناة المحور، أنه عندما نتحدث عن مرحلة أولى وثانية وثالثة، فإننا نتحدث عن مراحل قبلت بها إسرائيل، وهو الوقف الفوري والتام والكامل لإطلاق النار لمدة الـ6 أسابيع الأولى وهي المرحلة الأولى، بالإضافة إلى عدد كبير من المطالب الذي تطالب بها المجموعة العربية وتطالب بها فلسطين، والتي كان قد جرى بها نقاش من خلال المفاوضات الثلاثية الجارية بين مصر وقطر والولايات المتحدة بوساطة من الثلاث دول ما بين الطرفين.

وتابع: "أعتقد أن قبول إسرائيل لما ورد في هذه المبادرة يعني قبول إسرائيل للوقف الفوري والتام والكامل لإطلاق النار".