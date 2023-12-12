نشرة الثامنة| استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع قبل ساعات قليلة من غلقاها

تستعد لجان الاقتراع لغلق أبوابها بعد ساعة من الآن لتسدل الستار على الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية 2023 فيما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه في حال تواجد أيًا من الناخبين أمام أي لجنة على مستوى الجمهورية فإنه لم يتم غلقها حتى لو تجاوزت ساعات عملها وذلك لحين انتهاء جميع الناخبين المتواجدين أمام اللجنة من الإدلاء بأصواتهم.. وإليكم أهم الأخبار التي جاءت على مدار الساعة

الوطنية للانتخابات: عملية الاقتراع مستمرة حتى تصويت آخر ناخب باللجان

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال "بنداري" إن اللجان على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وتوافد الناخبون على اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم، وتم فتح لجنة رقم 28 في الوراق في تمام الساعة 10:20 صباحًا

وأضاف أن عملية الاقتراع بدأت في التاسعة صباحًا في معظم اللجان وستستمر حتى التاسعة مساءً، وسيتم التصويت لآخر ناخب متواجد داخل اللجان.. لقراءة المزيد اضغط هنا

"الأعلى للإعلام" يطلب عدم الاستباق بنشر مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن التسريبات التي قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمي.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الرعاية الصحية: تقديم 33 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن أبرز إنجازات تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يتم الاحتفال به لعام 2023 تحت شعار «الصحة للجميع.. حان وقت العمل.. لقراءة المزيد اضغط هنا

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت فقد الدعم بسبب القصف العشوائي للمدنيين في غزة.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا بد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تغيير حكومته.. لقراءة المزيد اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلى يزعم العثور على جثتى محتجزين فى غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثتي محتجزين اثنين في قطاع غزة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

متحدث الخارجية: مصر ترفض أى محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة طوعًا أو قسرًا

أعاد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلًا لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري.. لقراءة المزيد اضغط هنا