الوطنية للانتخابات: عملية الاقتراع مستمرة حتى تصويت آخر ناخب باللجان

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال "بنداري" إن اللجان على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وتوافد الناخبون على اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم، وتم فتح لجنة رقم 28 في الوراق في تمام الساعة 10:20 صباحًا.

وأضاف أن عملية الاقتراع بدأت في التاسعة صباحًا في معظم اللجان وستستمر حتى التاسعة مساءً، وسيتم التصويت لآخر ناخب متواجد داخل اللجان.