الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: تقديم 33 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن أبرز إنجازات تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يتم الاحتفال به لعام 2023 تحت شعار «الصحة للجميع.. حان وقت العمل».

تطبيق التغطية الصحية الشاملة

وأوضح بيان الهيئة، أنه على مدار 4 سنوات تم توسيع نطاق تطبيق التغطية الصحية الشاملة لتشمل 6 محافظات، وهي: «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس» وبذلك يكتمل تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التغطية الصحية الشاملة، والمسجل بها أكثر من 5 ملايين مواطن.

الرعاية الصحية: استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى محيط وأمام مقر اللجان الانتخابية

وأشارت الهيئة إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها للمنتفعين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة والتي شملت أكثر من 33 مليون خدمة طبية وعلاجية، منها في ذلك أكثر من 14 مليون خدمة في بورسعيد، و11 مليون خدمة في الأقصر، و7 ملايين خدمة في الإسماعيلية، ومليون خدمة في جنوب سيناء، و300 ألف خدمة في أسوان، و40 ألف خدمة في السويس.

تقديم 15 مليون خدمة

وتابع بيان الهيئة: تم تقديم 15 مليون خدمة طب أسرة في منشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات الست، وذلك كون وحدات طب الأسرة نواة نظام التغطية الصحية الشاملة حيث تقدم 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن، والأسرة هي وحدة الانتفاع تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وليس الفرد.

وقالت الهيئة، تم إجراء نصف مليون عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبلغت نسبة العمليات المتقدمة وذات المهارة منها 35٪، بينما لم يتكلف المنتفع بنظام التغطية الصحية الشاملة أكثر من 400 جنيه كنسبة مساهمة في أي جراحة مهما بلغت تكلفة العملية أو التدخل الجراحي، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية العالمية.

2.8 مليون فحص طبي شامل

فيما تم إجراء 2.8 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين في المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتي تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، ويتم الفحص الطبي الشامل، بالمجان، وبشكل دوري لمنتفعي المنظومة الجديدة.

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الرعاية الصحية تتابع خطة التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية في محافظات التأمين الصحي الشامل


وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والمتميزة، وإتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين وبأعلى جودة تضاهي المعايير العالمية، على رأس أولويات الهيئة، لافتًا إلى اعتماد 162 منشأة طبية سواء اعتماد كلي أو مبدئي، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA،  وذلك من أصل 321 منشأة طبية وعلاجية تمتلكها هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى لنظام التغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة؛ يركز على إذكاء الوعي بضرورة إقامة نظم صحية متينة وقادرة على الصمود والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوظيف استثمارات أكبر في النظم الصحية والرعاية الصحية الأولية، وبناء نظام صحي مستدام؛ يمكنه تقديم رعاية صحية أولية، وخدمات علاجية ذات جودة عالية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وذلك بالتوازي مع تحقيق الحماية المالية لكافة المواطنين من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التي تمثل عائقًا رئيسيًا في طريق حصول المنتفعين على الرعاية الصحية الملائمة والمتكاملة والمتميزة.

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
IMG-20231212-WA0038
IMG-20231212-WA0038
الرعاية الصحية اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية الشاملة فحص طبي شامل نظم صحية

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