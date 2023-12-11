الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى محيط وأمام مقر اللجان الانتخابية

لجان انتخابية
لجان انتخابية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن استمرار التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية في محافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك ضمن خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024، والمنعقدة داخل مصر في الفترة من (10-12) ديسمبر الجاري.

غرفة العمليات المركزية

وأشار السبكي إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفروعها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجراءات خطة الهيئة للتأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية، والتأكد من جودة تنفيذها، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها التابعة.

الرعاية الصحية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين فى محيط وأمام مقر اللجان الانتخابية

وتابع السبكي: مؤكدًا استمرار الفرق الطبية المتحركة من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في العمل كنقاط طبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات سالِفة الذكر، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وإجراء المتابعة الطبية اللحظية للمواطنين، وبخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية.

رفع درجة الاستعداد والجاهزية

وأكد السبكي، استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية بعدد 248 مركزا ووحدة طب أسرة و28 مستشفى تابعين لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات، وبخاصة أقسام الطوارئ والرعايات الحرجة، إضافة إلى تكثيف تواجد الأطقم الطبية، وتوافر الأرصدة الكافية من المستلزمات الطبية والطوارئ والأدوية وفصائل الدم ومشتقاتها، كما أكد استمرار جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتعامل الفوري في حال حدوث أي أزمات.

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رئيس الرعاية الصحية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأكد، المتابعة المستمرة والجيدة لتنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، وكذلك استمرار المرور الميداني على المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية للتأكد من جودة استعداداتها وجاهزيتها، لضمان سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ والتأمين الطبي الجيد للانتخابات.

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الرعاية الصحية الخدمات الطبية التأمين الصحي الشامل الانتخابات الرئاسية المنشآت الصحية نقاط طبية

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