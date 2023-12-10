رئيس الرعاية الصحية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة يشارك فيها جميع المواطنين بكافة حقوقهم في صنع حاضر ومستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

تقديم خدمات الرعاية الصحية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، فضلًا عن دورها في تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية المصري لضمان مستقبل صحي أفضل ومستدام للمصريين، والوصول لأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

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