الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الرعاية الصحية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

أدلى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري.

الرعاية الصحية تتابع خطة التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية في محافظات التأمين الصحي الشامل

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة يشارك فيها جميع المواطنين بكافة حقوقهم في صنع حاضر ومستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

تقديم خدمات الرعاية الصحية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، فضلًا عن دورها في تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية المصري لضمان مستقبل صحي أفضل ومستدام للمصريين، والوصول لأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد الناخبين على لجنة الشهيد هشام شتا بالهرم (صور)

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

IMG-20231210-WA0071
IMG-20231210-WA0071
IMG-20231210-WA0070
IMG-20231210-WA0070
IMG-20231210-WA0068
IMG-20231210-WA0068
السبكي الانتخابات الرئاسية واجب وطني حق دستوري الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت

مواد متعلقة

الصحة: 46 عيادة طبية ثابتة داخل اللجان و17 عيادة طبية متنقلة خلال أيام الانتخابات

نقيب التمريض تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالجيزة

الرعاية الصحية تتابع خطة التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية في محافظات التأمين الصحي الشامل

الصحة تبدأ تطبيق خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.. وتفعيل غرفة الأزمات

الصحة: فحص مليون و956 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بمبادرة فيروس سى

" الطفولة والأمومة" و"حقوق الإنسان" يعقدان مائدة مستديرة لمناقشة الحقوق النفسية للأطفال والمراهقين

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لذوي الاحتياجات الخاصة

الدواء: ورشة عمل عن مراجعة أحدث آليات العمل الرقابي على المستحضرات البشرية

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

ليلى عزالعرب مرتدية علم مصر خلال الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالزمالك (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي