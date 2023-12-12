جيش الاحتلال الإسرائيلى يزعم العثور على جثتى محتجزين فى غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثتي محتجزين اثنين في قطاع غزة.

في السياق، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح حرب" مع نحو مليون من سكان غزة، وندد بالتقاعس الدولي عن احترام حقوق الفلسطينيين خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف.

ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من الجوع مع توسع الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة والذي جاء ردًا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود في أكتوبر. وأدت الهجمات إلى حرمان السكان من الغذاء والدواء والوقود.

وتقول إسرائيل إنها تسمح بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، وأشارت إلى أنها ربما تعيد فتح معبر كرم أبوسالم قريبًا للمساعدة في تسليم المساعدات.

وقال المالكي في جنيف، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بمناسبة مرور 75 عاما على صدور إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الاجتماع يتزامن مع معاناة ما لا يقل عن مليون فلسطيني في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، من الجوع بسبب استخدام إسرائيل المتعمد للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الذي تحتله، وليس بسبب كارثة طبيعية أو بسبب نقص المساعدات السخية المنتظرة على الحدود.