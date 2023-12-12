الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية: نرفض استمرار معاناة غزة ونؤيد وقف إطلاق النار

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية منح الفلسطينيين حقهم في حياة كريمة والأمان وتقرير المصير.

جاء ذلك خلال لقائه مع لمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، رفض المملكة استمرار المعاناة في غزة، مؤكدًا موقف المملكة المؤيد لوقف فوري للنار.

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وقال بن فرحان:" الواقع المرير في غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة"، داعيًا  إلى تهيئة مسار موثوق للسلام العادل والمستدام.

وفي وقت سابق من الاسبوع الجاري، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن ما يجري في القطاع الآن أشبه بمذبحة لم يسبق لها مثيل، معتبرًا ما يحصل غير مبرر تحت أي ذريعة للدفاع عن النفس.

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وأعرب عن اختلافه مع موقف أمريكا التي استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وقال خلال لقاء مع "PBS NewsHour": لسوء الحظ نرى أن وقف إطلاق النار بات كلمة سيئة، ولا أستطيع أن أفهم ذلك".

السعودية غزة وقف إطلاق النار الأمير فيصل بن فرحان الاحتلال

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