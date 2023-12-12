الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين: المأساة فى قطاع غزة لا يمكن تصورها

مندوب فلسطين
مندوب فلسطين

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن المأساة داخل قطاع غزة لا يمكن تصورها، مؤكدًا أن الوضع كارثي ولا يتحمل أي تأخير لإنهاء الحرب؛ بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن مشروع القرار الأممي المطروح يدعو لإدخال المساعدات فورًا.

وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن فيتو واشنطن أحبط التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا: سنواصل جهودنا من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية فلسطين قطاع غزة إنهاء الحرب إدخال المساعدات

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