نتنياهو: أمريكا تدعم العملية البرية الإسرائيلية فى غزة وصامدة أمام الضغوط الأجنبية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم بشكل كامل العملية البرية الإسرائيلية في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تصمد أمام الضغود الأجنبية لوقف الحرب؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتخلفان بشأن مرحلة ما بعد الحرب في غزة، معلنًا عن آماله في التوصل إلى اتفاق قريبًا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن أن الحرب في غزة ستستغرق وقتًا، لكن هذه هي بداية نهاية حماس.