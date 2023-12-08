الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية السعودية: هناك توافق دولى حول حل الدولتين لإحلال السلام

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن هناك توافقًا دوليًا حول حل الدولتين لإحلال السلام وإنهاء الصراع.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، خلال جلسة حوارية لوزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية حول تطورات الأوضاع في غزة‬ والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب علينا أن نقوم بما يلزم لوقف هذا الصراع الذي لا ينتهي، مشيرًا إلى أننا بحاجة لزيادة كبيرة وفورية للمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية حل الدولتين إحلال السلام إنهاء الصراع قطاع غزة

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