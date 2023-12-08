الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الصفدى: سياسة نتنياهو لن تحقق الأمن لإسرائيل

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن تحقق الأمر لإسرائيل، مؤكدًا أن الاحتلال لن يحصل على الأمن ما لم يحصل عليه الفسلطينيون.

وأضاف الصفدي، اليوم الجمعة، خلال جلسة حوارية لوزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية حول تطورات الأوضاع في غزة‬ والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحل واضح وما نحتاجه هو إنهاء الحرب ولا موقف من إسرائيل بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أنه إذا فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار اليوم فإنه سيعطي رخصة لإسرائيل لمواصلة مذبحتها.

وأوضح وزير الخارجية الأردني أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة وسنبذل جهدنا لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية جلسة حوارية الأوضاع في غزة مجلس الأمن وقف إطلاق النار

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