نشرة السادسة|"الوطنية للانتخابات" تنفي تطبيق غرامة الممتنعين عن التصويت وتؤكد: "اللجان مفتوحة حتى آخر ناخب"

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أنه في حال تواجد ناخبين أمام اللجان بعد الساعة التاسعة ستستمراللجنة في فتح أبوابها والسماح بدخول الناخبين حتى آخر ناخب متواجد أمام اللجنة بعد الموعد الرسمي لغلق اللجان والمقرر التاسعة من مساء اليوم.. نافية في الوقت نفسه ما تردد حول تطبيق عقوبة مالية على الممتنعين عن المشارة في العملية الانتخابية.. وإليكم أهم الأخبار التي وردت على مدار الساعة

الوطنية للانتخابات: لن نوقع عقوبة الـ500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات

نفى المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات، ما جرى تداوله من أخبار بشأن توقيع عقوبة مالية على الممتنعين عن التصويت بانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن ذلك مجرد شائعات يتم تداولها.. لقراءة المزيد اضغط هنا

بماسك "غوريلا".. فقرة استعراضية لشاب أمام لجنة انتخابية بالمنيل (فيديو)

خطف أحد الشباب أضواء الناخبين أمام لجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل، مرتديًا ماسك كارتوني علي شكل "غورويلا"، في مبادرة للترفيه عنهم خلال دقائق الانتظار للتصويت.. لقراءة المزيد اضغط هنا

المزمار البلدي والسمسمية.. مظاهر فرحة المواطنين بالانتخابات الرئاسية

من أول يوم في الانتخابات الرئاسية ظهرت وسائل عديدة لاحتفال المصريين بذلك العرس الانتخابي، منها انتشار المزمار البلدي أمام مقار اللجان الانتخابية، والذي كان يجوب شوارع وطرقات المدن والحواري؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وصولًا إلى ما يعرف باسم السواكني والاعلام.. لقراءة المزيد اضغط هنا

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالى عددًا من ملفات العمل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ اليوم، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع البعثات والتبادل الثقافي، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الصحة العالمية تدعو إلى حماية الحيز الإنسانى فى غزة بعد وقوع حوادث خطيرة

جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لحماية الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة بعد تأخيرات في نقاط التفتيش العسكرية، واحتجاز شركاء الصحة أثناء بعثة لنقل مرضى الحالات الحرجة وتسليم إمدادات صحية إلى أحد المستشفيات في شمال غزة، ويُذكر أن مريضًا تُوفي أثناء البعثة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

"حماس" تدعو السلطة الفلسطينية لتجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

دعت حركة حماس، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية إلى تجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وأكدت حركة حماس في بيان اليوم، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمهاجمة السلطة تعبر عن نوايا استهداف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.. لقراءة المزيد اضغط هنا