بماسك "غوريلا".. فقرة استعراضية لشاب أمام لجنة انتخابية بالمنيل (فيديو)

خطف أحد الشباب أضواء الناخبين أمام لجنة الشهيد محمد جمال بالمنيل، مرتديًا ماسك كارتوني علي شكل "غورويلا"، في مبادرة للترفيه عنهم خلال دقائق الانتظار للتصويت.

وتجمع الأهالي أمام اللجنة للتصويت في ثالث أيام الإنتخابات الرئاسية وخاصة الأطفال، حيث التقط البعض منهم الصور التذكارية معه.

وبدأ الناخبون اليوم الثالث فى مختلف محافظات الجمهورية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لاختيار رئيس الجمهورية لمدة ٦ سنوات مقبلة، بعد أن انطلق الاستحقاق الدستورى فى الأول من ديسمبر الجارى، بتصويت المصريين فى الخارج.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.ا

خلال الانتخابات الرئاسية 2024

خلال الانتخابات الرئاسية 2024

خلال الانتخابات الرئاسية 2024

خلال الانتخابات الرئاسية 2024